Kartepe Belediyesi’nin birimler arası düzenlediği geleneksel Kartepe Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası 2023 sonuçlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü 4-2 yenen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü şampiyon oldu.

Kartepe Belediyesi’nin birimler arası dayanışmayı ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği geleneksel "Kartepe Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası 2023" sonuçlandı. 24 karşılaşma sonrasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü şampiyon oldu. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde düzenlenen turnuvada 10 takım iki grup halinde mücadele etti. Ataevler Spor Kompleksi’nde düzenlenen spor karşılaşmalarında büyük heyecan yaşandı. Karşılaşmalar 25 dakikadan iki devre halinde oynandı.

Tüm rakiplerini geride bırakarak final karşılaşmasında karşı karşıya gelen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ekiplerinin mücadelesi heyecanlı dakikalara sahne oldu. Mücadele sonunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü 4-2 mağlup eden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü şampiyon oldu. Karşılaşma sonrasında Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz, düzenlenen törenle dereceye girenlere ödüllerini verdi.