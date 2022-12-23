Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ’100. Yıl Etkinlikleri’ çerçevesinde belediye personeline ‘Nefes’ konferansı verildi.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ’100. Yıl Etkinlikleri’ çerçevesinde belediye personeline ‘Nefes’ konferansı verildi.

Nefes Terapisti ve Eğitmeni Ümran Özen tarafından verilen eğitimde, nefes nedir, doğru nefes nasıl alınır, doğru nefes almanın insan vücuduna etkilerinin neler olacağı aktarıldı. Belediye personelinin interaktif bir şekilde katılım sağladığı eğitimde, amaca yönelik nefes alma üzerine meditasyon yapıldı.

Belediye tarafından personelin eğitimine ve kişisel gelişimine yönelik bu tür eğitimlerin düzenli olarak verilmeye devam edileceği belirtildi.