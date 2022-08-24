Mersin Büyükşehir Belediyesi personelinin madde bağımlılığıyla mücadeleye daha etkin katılabilmesi adına eğitimler sürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi personelinin madde bağımlılığıyla mücadeleye daha etkin katılabilmesi adına eğitimler sürüyor.

Toplumsal güvenlik ve sağlık sorunu haline gelen uyuşturucu suçlarıyla güçlü bir mücadelenin sürdürülmesi için Büyükşehir Belediyesinde görevli personelin uyuşturucu madde ve kullanıcı profilini tanıması ve anlık ihbarda bulunması adına 'en iyi narkotik polisi anne, narkorehber, gençlik modülü' eğitimi düzenlendi

Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen eğitim programı Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliği ile yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden narko rehber uzmanı polis memuru Fikret Özlü tarafından verilen eğitimde, madde bağımlılığı, kullanım etkileri, tedavi süreci, yasal süreç konularına yer verildi.

Personelin aktif olarak katılım sağladığı eğitim soru cevap bölümü ile tamamlandı.