Personelin eğitimine ve kişisel gelişimine yönelik bu tür eğitimlerin, yıl boyunca düzenli olarak verilmeye devam edeceği bildirildi.

Kütahya Belediyesi Konferans Salonu’nda verilen seminerde aktif rol alan belediye personeli, doğru bilinen yanlışlar üzerinde durarak, kelimeleri düzgün ve doğru telaffuz etmeyi öğrendi.

Kütahya Valiliği Motivasyon ve Eğitim Tırı, “Yılın en iyisi” ödülünü törenle aldı

Kütahya Valiliği Motivasyon ve Eğitim Tırı, “Yılın en iyisi” ödülünü törenle aldı

Kütahya Belediyesi personeline diksiyon eğitimi verildi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal tarafından verilen eğitimde, çalışanların etkili iletişim kurma becerilerini artırmaları hedeflendi.

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