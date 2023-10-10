DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personellerine yönelik ‘Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı’ hakkında eğitim verildi.

Düzce Belediyesinde hizmet içi eğitim dahilinde personele ‘Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı’ eğitimi gerçekleştirildi. Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve Türkiye Belediyeler Birliğinden Avukat Eğitimci Yasemin Sezgin tarafından verilen eğitimde Düzce Belediyesine gelen dilekçe, başvuru ve 153 Beyaz Masa birimine vatandaşlar tarafından gelen talep-öneri ve şikayetlerin daha kurumsal bir şekilde değerlendirilebilmesinin nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiğine dair bilgilendirmede bulunuldu. Belediye personellerine yönelik hizmet içi eğitimlere devam edileceği de bildirildi.