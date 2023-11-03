Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ekipleri, buldukları yaklaşık 450 bin TL değerindeki dövizi polise teslim etti.

Yenişehir Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından kurduğu yardım depolama merkezi ile yardım malzemelerini türlerine göre tasnif ederek, hem deprem bölgesine hem de Mersin’e gelen depremzedelere ulaştırdı. Merkezde bulunan yardım malzemelerini ayrıştırma çalışmalarına devam eden Yenişehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bir kolinin içerisindeki kışlık montun cebinde değeri 450 bin TL’nin üzerinde olan döviz para buldu. Bulunan 22 milyon Güney Kore Won’u tek tek sayılarak, tutanak altına alındı, ardından Yenişehir ilçesindeki Cumhuriyet Şehit Turhan Kara Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, merkezde görev yapan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerini duyarlılıklarından dolayı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.