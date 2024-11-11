

- Belediye personeli yaralı buldukları doğanı Doğa Parkı'na teslim etti



Ersoy Yalçın

MERSİN (İHA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde kırsal bölgede çalışan belediye çalışanları, yaralı buldukları doğanı tedavisi için Doğa Parkı’na teslim etti.

Tarsus Belediyesi çalışanlarından Yusuf Kemal Rüya ve Yaşar Rüzgar, Akgedik Mahallesi’nde yol çalışma sırasında yaralı bir doğan buldu. Kanadında yaralı olduğunu gören çalışanlar, tedavisi için hayvanı hemen Mersin Büyükşehir belediyesine ait Doğa Parkına getirdi. Görevlilere teslim edilen hayvan tedavi altına alındı.

