Eskişehir-Ankara karayolu Gündoğdu Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Büyükşehir Belediyesine ait 26 TC 039 plakalı halk otobüsünde yangın çıktı. Balatalarının aşırı ısınmasından kaynaklı olarak lastik kısmından alev alan otobüs, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Eskişehir’de bir belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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