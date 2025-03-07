Bursa’da içi yolcu dolu belediye otobüsü park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpışmaya rağmen gaz kesmeyen otobüs kamyonu itmeye devam edince 3 farklı araç daha zarar gördü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Belediye otobüs şoförünün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edildi.

Kaza Yıldırım ilçesi Mesken Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu dolu belediye otobüsü, cadde üzerinde seyir halindeyken, dalgın sürücünün kontrolünden çıktı. Park halindeki bir kamyona arkadan çarpan otobüs, çarpmaya rağmen gaz kesmeyip kamyonu itmeye devam edince olayda 3 farklı araç daha zarar gördü. Zincirleme kazanın meydana geldiği o anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada şans eseri ciddi bir yaralanma meydana gelmezken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.