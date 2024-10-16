Malatya’da meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem sonrası Adıyaman’da belediye yolcu otobüsleri 1 günlük ücretsiz hizmet verecek.

Sabah saatlerinde Malatya’da meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Adıyaman’da da hissedilmiş ve panik yaşanmıştı. Meydana gelen durum sonrası Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatlarıyla Belediye Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Belediyesi Şehiriçi Halk Otobüs ve Minibüsleri 16 Ekim Çarşamba Günü gün boyunca halka ücretsiz hizmet sunacak.