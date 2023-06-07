Sakarya’da Uzunçarşı bölgesinde gerçekleştirilen deplase çalışmaları neticesinde değişen güzergahlar sebebi ile trafik polis ekipleri Atatürk Bulvarı’nı bölgede yoğunluk yaşanmaması için bir süreliğine araç trafiğine kapattı.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi Uzunçarşı bölgesinde gerçekleştirilecek altyapı deplase çalışmaları sebebiyle şehir içi yol ve toplu taşıma güzergahlarında değişikliklerin yapıldığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada; Ankara Caddesi’nin Soğanpazarı Caddesi Kavşağı ile Uzunçarşı arasının çalışmalar dolayısıyla araç trafiğine kapatılacağı, Kavaklar Caddesi’nin Deprem Müzesi önündeki kısmının gidiş-geliş olarak düzenleneceği ve Ankara Caddesi’nin Soğanpazarı Kavşağı’ndan sola dönüşlerin sağlanacağı ifade edilmişti. Bazı sürücüler o bölgede yoğun trafiğe sebep oldu. Bu çerçevede uyarıları dikkate almayan sürücüler için polis ekipleri uyarıda belirtilen caddelere ulaşımı sağlayan Atatürk Bulvarı’nın bir bölümünü araç trafiğine kapatarak yoğunluğun önüne geçmeye çalıştı.