Zonguldak Belediye Meclisi Aralık ayı ilk birleşimi Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan başkanlığında yapıldı.

Zonguldak Belediye Meclisi Aralık ayı ilk birleşimi Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan başkanlığında yapıldı.

Açılış ve yoklama ile başlayan birleşimde 8 gündem maddesi görüşüldü.

Gündemin ikinci maddesinde yer alan Özel Kalem Müdürlüğünün 24.11.2022 tarihli ve 58503 sayılı, Belediyeye ait Zon-Bel İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin sermayesinin artırımı hakkındaki yazısı,

Gündemin üçüncü maddesi olan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.11.2022 tarihli ve 58167 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Meşrutiyet ve Yayla Mahallelerinde bulunan, Zonguldak İli Merkez Kıyı Düzenlemesi ve Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” proje doğrultusunda geçici kabulü tamamlanmış olan ve toplamda 35.906,07m2 yüzölçümlü alan içerisinde bulunan mimari projesinde bulunan yapılardan Yapı-1A, Yapı-1B, Yapı-1C, Yapı-2 ve Yapı-3 olarak adlandırılan yapıların ve bağımsız bölümlerin beraber veya ayrı ayrı olmak üzere 10 yıl süresince kiralama ihalesine çıkılması ve kiralama ihalesi doğrultusunda yapılacak tüm iş ve işlemler için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı,

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 22.11.2022 tarihli ve 58274 sayılı, Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde değişiklik yapılması talebi hakkındaki yazısı okunmasının ardından öğrencilerin ikametgahını taşıması durumunda şu kullanımında indirim yapılması hususu,

Gündemin beşinci maddesi olan, Fen İşleri Müdürlüğünün 24.11.2022 tarihli ve 58513 sayılı, Belediye adına kayıtlı olan 67 AU 739 resmi plakalı, 2011 model, klac tipi, M1 sınıfındaki aracın ekonomik ömrünün tamamlamış olması ve bakım, onarım ve tamir maliyeti sebebiyle satış işlemlerinin icrası için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesinde yer alan, İşletme Müdürlüğünün 23.11.2022 tarihli ve 58291 sayılı, Zonguldak Belediye Başkanlığı Taksi Dolmuş Servis Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde değişiklik yapılması talebi hakkındaki yazısı okunarak oy birliği ile kabul edildi.