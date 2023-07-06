Nevşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç başkanlığında yapıldı.

Nevşehir Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği, gündem maddelerini görüşüp, karar üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplandı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın Ankara’da bulunması dolayısıyla Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyeleri ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan katıldı.

İmar Komisyon Raporu ve İmar Planı Yapılmasının görüşülmesi ile başlayan toplantıda; Merkez Kentsel Dönüşüm Alanı içerisinde kalan yerlerin satın alımı görüşülerek oylandı. Toplantıda daha sonra Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’ne ek bina yapılması için protokol imzalanması hususunun görüşülmesi ile sona erdi.