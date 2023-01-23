Aydın’ın Çine ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis Üyesi Mehmet Yavaş hayatını kaybetti.

Aydın’ın Çine ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis Üyesi Mehmet Yavaş hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir yıldır yakalandığı amansız hastalığa karşı mücadele eden CHP Çine Belediye Meclis Üyesi evli ve iki çocuk babası 55 yaşındaki Mehmet Yavaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitiren Yavaş’ın acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Yavaş’ın öğle namazına müteakip Akçaova Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.