Hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Eskipazar Belediyesi Meclis Üyesi Merve Ulu Söğüt için cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine Söğüt’ün yakınlarının yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde vefat eden Belediye Meclis Üyesi Merve Ulu Söğüt son yolculuğuna uğurlandı.

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