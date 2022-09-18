Karabük’ün Eskipazar ilçesinde vefat eden Belediye Meclis Üyesi Merve Ulu Söğüt son yolculuğuna uğurlandı.
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde vefat eden Belediye Meclis Üyesi Merve Ulu Söğüt son yolculuğuna uğurlandı.
Hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Eskipazar Belediyesi Meclis Üyesi Merve Ulu Söğüt için cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine Söğüt’ün yakınlarının yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Söğüt’ün naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.
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