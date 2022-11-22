AK Parti Belediye Meclis Üyesi Bülent Oturak, kendisine söylenen sözlere cevap vermek için çıktığı kürsüde ağlayarak, “Bugün beni annem, eşim izledi. Kimse kimseye hakaret etmesin” dedi.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Bülent Oturak, kendisine söylenen sözlere cevap vermek için çıktığı kürsüde ağlayarak, “Bugün beni annem, eşim izledi. Kimse kimseye hakaret etmesin” dedi.

Bolu Belediye Meclisi Kasım Ayı 2’nci oturumunda Belediyenin 2023 yılı bütçesi görüşüldü. Hararetli geçen görüşmeler sırasında söz alan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Bülent Oturak belirlenen bütçeye ilişkin eleştiride bulunarak, İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne 150 bin lira ayrılmasına tepki gösterdi. Bütçeden belediye şirketlerine para aktarıldığını ifade eden Oturak, “Eğer ki kurulan şirketlere para aktaracaksak, bu 2 milyar 500 milyon da yetmez. Çünkü aktarmış olduğunuz paraların hiçbir geri dönüşümü yok. Yani dipsiz bir kuyu gibi şirketlere paraları aktarıyoruz. Projeleri yapacaksanız ve şirketlere para aktarmaya devam edecekseniz bu para yetmez” dedi.

Ardından söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye (CHP) Meclis Üyesi Naci Parlak, “Bütçe komisyonu toplantıları 15 gün boyunca devam etti. Komisyon üyeleri olarak bütün müdürlüklerin sunduğu raporları inceledik. Bülent Bey herhalde bunu inkâr edemez? Büyük bir uyum içerisinde çalıştığımızı zannediyordum. Çalışmamışız demek ki? Bu konuda iyi niyetli değilsiniz. Samimi değilsiniz, bir insan sözünün arkasında durur… Siz, kusura bakmayın içten pazarlıkçısınız. Ben o umutluydum ki… Bülent Bey ılımlı, arkadaşlarımız ılımlı ama bir bakıyorum ‘Evet’ dediğine şerh koymuş” ifadelerini kullandı.

Oturak, Meclis toplantısının dilek temenniler kısmında, kedisine yönelik sarf edilen sözlere ilişkin, “Maalesef maruz kaldığımız durum, bizi çok üzdü. Bugün beni annem, eşim izledi. Yani kimse buradan, kimseye hakaret etmesin. Kimsenin ailesini zor durumda bırakmasın” dedikten sonra kürsüyü ağlayarak terk etmek zorunda kaldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise herkesin diline dikkat etmesi gerektiğini belirtti.