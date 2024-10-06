Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin talimatıyla hazırlanan ’5 yıllık stratejik plan’ belediye meclisinin olağanüstü toplantısında karara bağlandı. Stratejik plan, AK Parti’li ve CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Oylamada MHP’li üyeler ise ’ret’ oyu verdi.

AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanı Mahmut Öztaş, Kütahya Belediye Meclisinin 2. oturumunda yaptığı konuşmada, grup olarak öncelikli hedeflerinin Kütahya halkının en iyi hizmeti alması adına gayretle çalışmalar yapmak olduğunu söyledi.

Öztaş konuşmasında, “Sözlerimiz ve hareketlerimiz olumsuz manada siyaset yapmak ya da yönetimi engellemek amaçlı olmayıp halkımızın hakkı olan yüksek yaşam standartlarını sağlama gayretimizin gereğidir” diyen Grup Başkanı Mahmut Öztaş, ”5. Olağan Meclis Toplantısında 2025-2029 yıllarına ait stratejik planın ve bütçenin yapılmasına katkı yapma isteğimizi size, tüm meclis üyeleri huzurunda bildirmiştim. Bu talebim Meclis tutanağının 35. sayfasında yer almaktadır. Hatırlatmak isterim” dedi.

“Stratejik planın hazırlanması aşamasında belediye başkanlığınca hiçbir yaklaşım olmamıştır”

Meclise sunulan stratejik planın hazırlanması aşamasında grupların plana katkı sağlaması adına belediye başkanlığınca hiçbir yaklaşım olmadığına dikkat çeken Başkan Mahmut Öztaş, ”26 Eylül Perşembe günü saat 16.00’da Yazı İşleri Müdürü tarafından, Sayın Başkanca hazırlanmış olan plana ait bilgilendirme yapılmak üzere toplantıya davet edildik. Belirlenen saatte makamda 3 encümen üyemiz ile birlikte Meclis Üyemiz Dilek Hanım ve Erhan Bey hazır bulunduk. Sayın Başkan saat 17.00 gibi toplantıya gelmiştir. Başkanın gelmesi ile toplantı başlamış, toplantıda genel bir bilgilendirme yapılmıştır. 179 sayfa 13 adet amaç/alan, 75 hedef ve 387 performans olan bu planın 2 saatlik bir toplantı süresinde incelenmesi mümkün değildir. Toplantı sonrası planı yazılı olarak meclise sunulacak hali ile istememe rağmen yapılacak değişiklikler sebebi ile ancak meclis gününden bir gün önce salı sabah saatlerinde grup başkanı olarak tarafıma verilmiştir” diye konuştu.

“Belediye Meclisi, Kütahya halkımız tarafından seçilmiş insanlardan oluşmaktadır”

Belediye Meclisinin Kütahya halkı tarafından seçilmiş insanlardan oluştuğuna dikkat çeken Başkan Öztaş, "Tüm hemşehrilerimiz haklarını korumak ve şehrimizin menfaatine olan tüm çalışmalara katkı sağlamak üzere meclis aritmetiğini oluşturmuştur. Bizlere yüklenen bu sorumluluk karar verilecek konuları da detaylıca değerlendirme hakkı ve görevi vermektedir. Meclis üyelerinin önüne gelen madde ve konuları incelemeden onaylaması takdir edersiniz ki doğru değildir. Burada farklı siyasi partilerin temsilcileri olarak, Kütahya için ne yapabiliriz, nasıl katkı sağlayabilirizin çabasında olmalıyız. Biz grup olarak halkımızın verdiği görev doğrultusunda tüm süreçlerde katkı vermek istemekteyiz” şeklinde konuştu.

“Belediye Kanunu’nun stratejik planlamaya ilişkin hükümleri”

Öztaş, "5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18, 34, 38, 41, 56, 61 ve geçici 4. maddelerinde stratejik planlamaya ilişkin hükümler vardır: Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinde, Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri arasında; ’stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek’ ifadesine yer verilerek stratejik planın kabul edilmesinin meclise bağlı olduğu bildirilmiştir (5393 Sayılı Belediye Kanunu, 18. Madde) Biz de kanunun bize verdiği yetki ile görevimizi en iyi şekilde yapabilmek için zaman istedik. 34. maddede belediye encümeninin görev ve yetkileri arasında; ’stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip görüş bildirmek’ hükmüne yer verilmiştir (5393 Sayılı Belediye Kanunu, 34. Madde). Meclis üyesi arkadaşlarımızın çalışmalara katkıda bulunmak amacı ile bilgi ve belge taleplerinde bulunması gayet doğaldır. Bunun belediyemizi çalıştırmama ve engelleme olarak lanse edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. 41. maddede belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Biz de gruplar olarak bilmediğimiz bir konuyu görüşemeyeceğimiz için 3 Ekim günü Strateji Geliştirme Müdürümüz tarafından son derece etkili bir sunum yapılmıştır. Bu toplantıya AK Parti Grubu ve MHP grup üyeleri katılmıştır. Toplantı verimli ve faydalı olmuştur. Bu vesile ile Hasan Korkut ve ekibine teşekkür ve tebrik etmek istiyorum. Konusuna ve ekibine hakim bir müdür olarak Kütahya Belediyesine katkı sağlamaktadır” dedi.

"Amaç ve alanlar ile ilgili grupların önerileri ile katkıları"

Amaç ve alanlar ile ilgili grupların önerileri ile katkıları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Mahmut Öztaş, ”Bu bilgilendirmeler sonrasında 24. sayfadaki amaç ve alanlar ile ilgili grupların önerileri ile katkılarından bazıları, fen işlerinin yol çalışmaları ve alt yapı çalışmaları için ayrılan bütçenin artırılması. Şehir hastanesi, Kütahya OSB, 30 Ağustos OSB ve Seramik OSB bölgelerine Belediyeye ait su yükleme ve fatura ödeme KİOSK konulması faaliyet konusu eklenmesi. Şehir hastanesine dönüş kavşak düzenlemesinin yapılması için faaliyet konusu için ödenek artırılması. Hazer Dinari Kültür Merkezinin yenileme çalışma yapılması faaliyet konusunun tarihinin 2025 yılına alınması konusu. Halk ekmek kalitesinin artırılması fiyat ve maliyet konusunda altyapı çalışması yapılarak daha uygun şartlarda ekmek fiyatı belirlenmesi faaliyet konusunun eklenmesi. Engelli ve yaşlılara göre evde bakım hizmetleri için maliyet artışı yapılması talep edildi. Mezarlık hizmetlerinde CNC tezgah ile cenazenin isim, doğum yılı bilgilerinin yazılması levazımat desteği ile birlikte verilmesi konusu ilave edildi. İŞGEM süreçleri yönelik komisyon kurulması ve altyapı hazırlama konusunda bütçe ayrılması. Yenibosna ve Çalca bölgesindeki sanayi parsellerine altyapı yapılarak projelerinin yapılması ve kat karşılığı olarak esnaf ve sanatkarlara verilmesi konusu ilave edilmesi istenmiştir. Bu konular paylaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

“AK Parti Grubu olarak her daim göreve hazırız”

Başkan Mahmut Öztaş, ”Kütahya’nın kalkınması, ihtiyaç duyduğu hizmetleri alabilmesi, hak ettiği yere gelebilmesi adına bugün ve bugünden sonra AK Parti Grubu olarak her daim göreve hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle 2025-2029 yıllarına ait stratejik planı hazırlayan başkana, ilgili müdürlüklere emekleri için teşekkür eder, stratejik planın şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. Ekranları başında bizi izleyen aziz hemşehrilerime en derin hürmet ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.