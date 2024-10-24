TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor, Vali Musa Işın’ı ziyaret etti.

Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Osman Altınkaya, Başkan Yardımcısı Ali Yıldız, yönetim kurulu üyeleri Erol Arlı ve Emin Acar, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarıyla birlikte, Kütahya Valisi Musa Işın ziyaret etti. Başkan Osman Altınkaya, göreve geldiği günden bu yana Kütahyaspor’u "Şehrin birleştirici gücü ve markası" olarak tanımlayan Vali Musa Işın’a teşekkürlerini sundu.

Ziyarette, Vali Işın’ın bugüne kadar kulübe verdikleri destekler için minnettar olduklarını belirterek, Kütahya’nın gelişmesi için yürüttükleri çalışmalarda başarılar dilendi.

Bursaspor maçı öncesinde gerçekleşen bu anlamlı buluşma, Kütahyaspor camiası ve taraftarları adına büyük bir moral kaynağı oldu.