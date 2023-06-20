TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor’un Olağanüstü Genel Kurulunda, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, kulübün yeni başkanı oldu.

Yapılan toplantıda önceki dönem yönetim kurulu, gelir-gider tablosu ve denetleme kurulu raporu delegeler tarafından ibra edildi.İbraların ardından tek listeyle seçime giren Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, delegelerin oy birliğiyle Belediye Kütahyaspor’un yeni başkanı seçildi.

Belediye Kütahyaspor Başkanı Abdullah Damcı, “Öncelikle bana ve yönetim kurulumuza göstermiş olduğunuz teveccühe teşekkür ediyorum. Benden önceki 36 kulüp başkanımıza, hayatta olanlara sağlık, ebediyete irtihal edenlere de Allah’tan rahmet diliyorum. 57 yıllık geçmişi olan kulübümüzün başta kurucu başkanımız Abdurrahman Karaa’dan son 4 yılda çok önemli işler yapan, Kütahya’da hem projeleriyle hem spora verdikleri destekle ve yaptıkları yeniliklerle Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 2019 Nisan ayından itibaren yakınında birisi olarak spora ve spor kamuoyuna ne kadar önem verdiğini çok iyi biliyoruz Belediye Başkanımızın. Kütahya Belediyespor olarak aktif olan 4 branşı bugün 16 branşa çıkardık. Yaklaşık bin 700 lisanslı sporcumuz var. Ben inanıyorum ki bundan sonra da Belediye Kütahyaspor Futbol Kulübü olarak öncelikle geçmişten bir ders çıkaracağımızın bilinmesini istiyorum. 40 yıldır Kütahya’dayım, uzun yıllar futbol oynadım ve kulüp başkanlığı da yaptım ama 4 yıl üst üste bu heyecanı yaşayan bir Kütahyaspor ve Kütahya görmedim. Bu bir başarısızlık değil kesinlikle bir başarıdır. Ben bugüne kadar vermiş olduğunuz emeklerden dolayı yanınızdaki en yakın kişi olarak şehrimiz adına sonsuz teşekkür ediyorum. 19 kişilik bir yönetim kurulumuz var, denetleme kurulumuz var. Hepimiz bir başkan gibi çalışacağız. En kısa zamanda toplanıp görev bölümünü yapacağız. İnşallah bundan sonra daha kurumsal bir kimlikle, bir örgüt şeması çerçevesinde hiyerarşiyi kurarak, altyapıya önem vererek hareket edeceğiz. Önümüzdeki günlerde daha başarılı, daha sağlıklı, daha ayakları yere basan, ileriye dönük, Kütahya’mızın da çocuklarının forma giyebileceği bir Belediye Kütahyaspor hayaliyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Şahsım ve yönetim kurulum adına saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Abdullah Damcı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Murat Arık, Ertuğrul Cevahir, İsmail Şen, Memiş Özüş, M. Erdem Özdoğan, Selim Kaplan, Emirhan Osal, Mehmet Akkaya, Uğur Şahan, Bilal Yurttaş, Kerem Sülün, Yasin Uçar, Behçet Türkkan, Osman Ertan, Emirhan Bilgen, Ömer Kaçan, Selçuk Aşan ve Osman Altınkaya’dan oluştu.