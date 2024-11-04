Belediye Kütahyaspor’da Hikmet Demirbilek’in, ’Futbol Takımının Genel Menajerliği’ne getirildiği bildildi.

Belediye Kütahyaspor Kulübüne geçmiş yıllarda başarılı hizmetlerde bulunan Hikmet Demirbilek’in, bugün itibariyle yeni görevine resmen başlarken, kulüp yönetimi kendisine başarılı bir çalışma dönemi dileklerini iletti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Göreve başlama töreni, 7 Kasım Perşembe günü saat 15:00’te kulüp tesislerinde gerçekleşecek. Kulüp Başkanımız Osman Altınkaya ve yeni Genel Menajerimiz Hikmet Demirbilek’in katılımıyla düzenlenecek olan törende imzalar atılacak. Kulübümüz, bu atamanın şehir ve takım için hayırlı olmasını temenni etmektedir" denildi.