TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor’da 4 haftadır süren galibiyet hasreti, teknik direktör değişikliğiyle sonuçlandı. Teknik Direktör Hakan Şapçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

Sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen Şapçı, Belediye Kütahyaspor’un başında çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Takım, 16 puanla ligde 7. sırada yer alırken, bu süreçte rakip ağlara 13 gol atıp kalesinde 14 gol gördü.

Belediye Kütahyaspor camiasında yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor.