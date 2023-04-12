TFF 3. Lig 1. Grup’un 28. haftasında 1922 Konyaspor’u ağırlayan Belediye Kütahyaspor, Talha Mayhoş’un hat-trick yaptığı maçta 1922 Konyaspor’u 3-2 mağlup etti.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta zirve mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, Dumlupınar Stadyumu’nda 1922 Konyaspor’u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken Mavi Şimşekler ikinci yarıya daha istekli başladı. 51. dakikada kullanılan kornerde golü bulan konuk ekibe cevabı 2 dakika sonra ceza sahası dışından Talha Mayhoş’un ayağından bulduğu golle veren Belediye Kütahyaspor, 58. dakikada yine duran toptan kalesinde golü gördü ve skor üstünlüğünü konuk ekibe verdi. 75. dakikada Cihat Aktaş’ın müdahalesiyle Muhammet Enes Gök ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Emre Can Furuncu tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi ve topun başına geçen Talha Mayhoş, kaleciyi ve topu ayrı köşelere göndererek skoru eşitledi.

Skor eşitliğinden sonra rakip kalede uzun toplarla etkili olmaya çalışan Belediye Kütahyaspor, uzatma dakikalarına kadar skor üstünlüğünü sağlayamadı. 90+3. dakikada Erdem Dikbasan, kendisine gelen uzun topu Eyüp Poyraz’a indirdi. Eyüp Poyraz, ceza sahası sağ çaprazında rakibinin sert müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Emre Can Furuncu ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Talha Mayhoş, kendisinin ve takımının üçüncü golünü atarak 3 puanı hanemize yazdırdı.

Belediye Kütahyaspor, bu sonuçla puanını 50’ye çıkardı ve zirve mücadelesini sürdürdü.