Belediye Kütahyaspor, TFF 3. Lig 1. Grup 21. hafta maçında sahasında konuk ettiği Çatalcaspor’u 4-1’lik skorla geçti.

Belediye Kütahyaspor, TFF 3. Lig 1. Grup 21. hafta maçında sahasında konuk ettiği Çatalcaspor’u 4-1’lik skorla geçti.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 21. hafta mücadelesinde Belediye Kütahyaspor, Dumlupınar Stadyumu’nda Çatalcaspor’u konuk etti. Maça etkili başlayan Bekir Ozan Has’ın öğrencileri, 25. dakikada Ali Kemal Özkan’ın golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra da ataklarına devam eden Mavi-Şimşekler, Talha Mayhoş’un yaklaşık 25 metreden ağlara gönderdiği golle 30. dakikada skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıya kontrollü başlayan Belediye Kütahyaspor, 60. dakikada Çatalcasporlu Yusuf Turhan’ın ayağından gelen gole engel olamadı ve skor 2-1’e taşındı. Bu golden 1 dakika sonra sahneye çıkan Yusuf Atasoy, farkı tekrar 2’ye çıkararak skoru 3-1’e getirdi. Karşılaşmanın kalan bölümü karşılıklı ataklarla geçerken maçın son dakikasında Eyüp Poyraz, skoru tayin eden golü attı ve skoru 4-1 yaptı.

Belediye Kütahyaspor, bu sonuçla puanını 36’ya çıkararak zirve iddiasını sürdürmeye devam etti.