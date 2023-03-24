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Afyonkarahisar’da düzenlenen U16 Erkekler Bölge Şampiyonası’nda takım ilk maçında, Afyonkarahisar’ı 69 - 64 skorla yenerken, ikinci maçında Antalya Gençlik’e 69-43 mağlup oldu. Takımımız son maçında ise Aydın Başak Koleji’ni 50-43 skorla geçerek şampiyonada ikinci oldu.

Şehirde şampiyon olan Kütahya Belediyespor U16 Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 2022-2023 sezonu Yurt İçi Faaliyetleri programı kapsamında düzenlenen U16 Erkekler Bölge Şampiyonası’na il birincisi olarak katılmaya hak kazandı.

Kütahya Belediyespor U16 Basketbol Takımı, U16 Erkekler Bölge Şampiyonası’nda ikincilik elde etti.

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