TFF 3. Lig 1. Grup’ta zirve mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, 4 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi. Yeni transferleri basına tanıtan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Şartlarımızın el verdiği ölçüde takımımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. İyi transferler yaptık, takımımıza güç vereceklerine olan inancımız tam” dedi.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta zirve mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, 4 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi. Yeni transferleri basına tanıtan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Şartlarımızın el verdiği ölçüde takımımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. İyi transferler yaptık, takımımıza güç vereceklerine olan inancımız tam” dedi.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta geride kalan 21 haftada topladığı 36 puanla zirve iddiasını sürdüren Belediye Kütahyaspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Erdem Dikbasan ve Berkant Şahin Kök’ün ardından 4 yeni ismi daha renklerine bağladı. Mavi Şimşekler, 23 yaşındaki Can Muhammet Vural’ı Somaspor’dan, Gökhan Payal’ı Çankaya Futbol Kulübü’nden, Ekrem Çalışanlar’ı Osmaniyespor’dan ve Berkan Güner’i Adanaspor’dan transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Yeni transferleri basına tanıtan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Deprem felaketi nedeniyle bilindiği gibi spor camiası da bir ara verdi ve transfer sezonu 5 Mart tarihine kadar uzatıldı. Biz de Belediye Kütahyaspor’umuzun ara dönemdeki transfer çalışmalarını bu süreçte devam ettirdik. Bazı arkadaşlarımız takımımızdan ayrıldı, onların yerine de takımımıza takviye olacak yeni arkadaşlarımızın transferlerini yaptık. Bugüne kadar transfer komitemiz yeni arkadaşlarımızın transfer sözleşmelerini tamamladı. Arkadaşlarımız geldiler ve bugünkü antrenmanımıza katıldılar. Kendilerine Belediye Kütahyaspor’umuzu tercih ettikleri için hem teşekkür ediyorum hem hoş geldiniz diyorum hem de başarılar diliyorum. Bilindiği gibi Belediye Kütahyaspor’umuzun şampiyonluk hedefi çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Geride kalan süreçte bazı aksamalar olsa da hedefimizden sapmış değiliz. Allah nasip ederse bu sene şampiyon olmak için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Şartlarımızın el verdiği ölçüde takımımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. İyi transferler yaptık, iyi takımlardan arkadaşlarımız geldiler. Tecrübelerine güveniyoruz, takımımıza güç vereceklerine olan inancımız tam” diyerek yeni gelen futbolcularımıza hayırlı olsun dileklerini iletti.