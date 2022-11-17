Kars Belediyesi sporcularını almış oldukları başarıdan dolayı kutlayan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, sporculardan başarılarının devamını beklediğini kaydetti.

Kars Belediyesi sporcularımızdan Berfin Gümüş 1’nci, Berivan Topuz 2’nci, Yağmur Avunçli 4’üncü olduğu müsabakaların ardından Genç Kızlar Kros Takımı 3 Aralık 2022 tarihinde Iğdır’da düzenlenecek olan yarı final müsabakalarında Kars’ı temsil etmeye hak kazandı.

KARS (İHA) – Kars Belediyesi Genç Kızlar Kros Takımı, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Erzurum’da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe Müsabakalarında takım halinde şampiyon oldu.

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