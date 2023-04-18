Bayburt’ta Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azad olma iklimi Ramazan’ın mübarek Kadir Gecesi’nde Rabbin rahmet ve merhametine, bağışına muhtaç mü’minler camileri doldurarak ellerini semaya, dillerini duaya, Rabbin mağfiretine/bağışlamasına açtılar. İl Müftülüğü tarafından şehirdeki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi. Teravih namazının ardından camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, Kur’an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Kadir Gecesi’nde tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da camiler hınca hınç dolarken Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kandil simidi geleneğini devam ettirdi. Kandil simitleri Bayburt’un tarihi camilerinden Ulu Camii ve Yakutiye Camii ile tüm mahalle camilerinde teravih namazının ardından cami çıkışında vatandaşlara ikram edildi.