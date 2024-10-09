Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, asırlardır süren tandır geleneğini devam ettirmek amacıyla Kayapınar ilçesinde işlevsiz hale gelen 2 tandırı onararak halkın hizmetine sundu.

Büyükşehir Belediyesi, kırsalda kullanılan tandır geleneğinin kent merkezinde de unutulmaması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca 2 tandırda yenileme işlemi yapıldı. Çalışmaları tamamlanan 2 tandır halkın hizmetine sunuldu.

500 Evler Mahallesi sakinleri, asırlardır bölgede kullanılan ve günümüze kadar gelen kültürel bir miras olan tandırların yenilenmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Alanın temizliği ile tandırların kurulumunun en güzel şekilde yapıldığını belirten vatandaşlar, yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.