Adıyaman Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında belediye bünyesinde çalışan işçilere yönelik iki yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Adıyaman Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikasının arasında işçilere yönelik yapılan toplu iş sözleşmesinde en düşük işçi maaşı 12 bin 389 liraya tekabül etti.

Sözleşmelerin imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Bugün Hak-İşe bağlı Hizmet İş Sendikası Başkanı Hasan Başkanımız ile birlikte işçilerimizin mukavelelerini imzalıyoruz. Daha önce 251 lira olan yevmiyeleri şu an 400 liraya çıktı. En düşük işçi maaşı 12 bin 389 lira bu da yaklaşık olarak yüzde 59.4’e tekabül ediyor. Bundan sonrada inşallah bu iki yıllık süreç içerisinde altı aylık periyotlarla memurlara yapılacak olan zam oranlarıyla işçilerimize de bu zam oranı yansıtılacaktır. Gönül ister ki daha fazlasını verelim işçilerimiz her türlü şeyi hak ediyorlar. Şimdiden Allah hayırlı uğurlu etsin çalışmalarından dolayı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Hizmet İş Sendikası Başkanı Hasan Kılınç ise,”01.01.2023 Tarihinden itibaren geçerli olacak toplu iş sözleşmemizi aslında daha önce bitirmeyi planlamıştık. Deprem felaketinden dolayı toplu iş sözleşmelerimiz bugünlere kaldı. Biz bugün belediye ile anlaşmaya vardık. Bu toplu iş sözleşmeleri müzakereleri süresince desteklerinden dolayı belediye başkanımız başta olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyoruz. 2 Yıl için anlaşılan toplu iş sözleşmemiz bundan sonraki ücret zamlarımız belediye başkanımızın da belirttiği gibi altışar ayrı birimler halinde devlet memurlarına ödenecek ücretler ile aynı oranda zam yapılacaktır. Bizde bu süreçte emekten ve işçiden yana olan Belediye Başkanımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Toplu iş sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.