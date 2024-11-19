Beyoğlu Belediyesi çalışanlarından oluşan "Ritim Beyoğlu" müzik grubu çıktığı ilk konserde büyük beğeni topladı. Türk sanat müziğinden modern müziğe uzanan birbirinden güzel şarkıları seslendiren grup, dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Beyoğlu Belediyesi çalışanlarından oluşan "Ritim Beyoğlu" müzik grubu, ilk konserine çıktı. Bilim Beyoğlu’nda gerçekleşen bu özel konserde, grup sergilediği canlı performansla büyük beğeni topladı. Türk sanat müziğinden modern müziğe uzanan bir birinden güzel şarkıları seslendiren grup, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konsere Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, belediye çalışanları ve mahalle muhtarları da katılarak gruba destek verdi.

“Arkadaşlarımız belediyenin insana dokunan yüzünü bir kez daha gösterdi”

Konserin ardından Ritim Beyoğlu Grubu üyelerini sergiledikleri performanstan dolayı tebrik eden Başkan İnan Güney, “Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Belediyenin insana dokunan, insana hizmet eden ve insana sıcak gelen o yüzünü bir kez daha göstermiş oldu arkadaşlarım. Emek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ritim Beyoğlu grubu ilçe sakinlerine müzik dolu anlar yaşatmayı hedefliyor

Beyoğlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülünde bir araya gelen belediye işçileri tarafından kurulan Ritim Beyoğlu grubunun şefliğini Mesut Ulusan üstlendi. Vokalistliğini Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden Canan Yavuz’un yaptığı grupta, gitarda Destek Hizmetleri Müdürlüğünden Doğan Işık, kanunda Yazı İşleri Müdürlüğünden Veysel İliş, ritimde ise Zabıta Müdürlüğünden Doğukan Er yer alıyor. İlk sahne performansıyla büyük bir takdir toplayan Ritim Beyoğlu grubu, ilerleyen dönemde daha fazla etkinlikte sahne alarak Beyoğlu halkına müzik dolu anlar yaşatmayı hedefliyor.