Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Efeler Belediyesi ile sendikalı çalışanların ücret zammı konusunda zorlu bir süreci çalışanların lehine tamamladıklarını belirterek 01 Ocak’tan itibaren çalışanların yevmiyelerine günlük 125 TL zam yapılmasını sağladıklarını açıkladı.

Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Efeler Belediyesi ile sendikalı çalışanların ücret zammı konusunda zorlu bir süreci çalışanların lehine tamamladıklarını belirterek 01 Ocak’tan itibaren çalışanların yevmiyelerine günlük 125 TL zam yapılmasını sağladıklarını açıkladı.

Aydın Efeler Belediyesi ile Belediye-İş arasında 15 Haziran 2020 - 14 Haziran 2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme devam ederken, üyelerinin baskısıyla sendikalarından istifaya ve başka bir sendikaya üye olmaya zorladığını ileri süren Başkan Yaman, “Ülkemizde kesintisiz devam eden hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve yaklaşan seçimler nedeniyle iktidar Ocak 2023’te işçiye yasal olarak ödenebilecek en düşük ücret tutarı olan asgari ücreti artırınca doğal olarak enflasyon artışı öncesi yapılan toplu sözleşmelerdeki ücretler düşük kalmış, ek protokollerle artış yapmak zorunlu hale gelmiştir. Sendikamızın imzaladığı tüm ek protokollerde, sendikamızın önceliği, küçük politik hesaplar değil, üyelerimizin hak ve menfaatlerini geliştirmek olmuştur. Aydın Şubemiz ile Efeler Belediyesi arasında ek protokol için yapılan görüşmelerde belediye yönetiminin imzalanacak protokole, ‘Daha sonra yapılacak toplu iş sözleşmesi dikkate alınması ve gerekirse mahsup edilmek üzere’ ibaresini çalışanın aleyhine bulup kaldırttık. Sendikamızın üyemiz olsun olmasın ek protokol görüşmelerindeki emek ve emekçiden yana ilkeli tavrı karşısında mevcut yevmiyeye ilave edilecek 125TL’ye çıkarmak zorunda kaldılar” diyerek kararın çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Belediye-İş Sendikası olarak toplu sözleşme yetkisinin sona erdiği son güne kadar, işçinin hak ve menfaatini korumakta kararlı olduklarını ifade eden Yaman, “Efeler Belediye işçileri önümüzdeki toplu sözleşme sürecinde bağladıkları sendika yüzünden hak kaybına uğrayacaktır” dedi.