Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan iş yerleri inşaatında çalışan işçi yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düşerek ağır yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Çarşı Meydanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda başlanan iş yeri inşaatında çalışan M.G. isimli şahıs, çıktığı iskelede dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü. Olayın ardında inşaat çalışanlarının haber vermesi ile bölgeye gelen sağlık ekipleri M.G.’yi ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. M.G.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirildi.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.