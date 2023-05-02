Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Saathane Meydanı Projesi çerçevesinde 5 katlı belediye hizmet binasının yıkımına başlandı.

Yıkımın ardından hizmet binasının yerine Saathane Meydanı’ndaki tarihi dokuya uygun ticaret merkezi inşa edecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, uyguladıkları vizyoner proje ile Saathane Meydanı’nın cazibesinin arttığını, turizm anlamında yeni bir konseptin oluşturulduğunu söyledi.

Osmanlı mimarisinin önemli eserlerini bünyesinde barındıran Saathane Meydanı’nı turizme kazandıran Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Saathane Meydanı Projesi’ne kendi hizmet binasını da dahil eden Büyükşehir Belediyesi, söz konusu 5 katlı binayı tahliye etmesinin binanın yıkımına başlandı.

Hafriyatın kaldırılıp alanın boşaltılmasının sonrasında ticaret merkezi projesinin inşaatına hızla başlanacak. Projeyi Saathane Meydanı ve kentteki benzer tarihi örneklerin plan şemaları inceleyerek ve yaya ile araç ulaşımlarını dikkate alarak tasarlayan Büyükşehir Belediyesi, yerin altına 206 araç kapasiteli iki katlı otopark inşa edecek. 3 ana kütleden oluşacak merkezin zemin, 1. ve 2. katında 21 mağaza, 3. katında ise 5 adet restoran yer alacak. Saathane Meydanı ve deniz manzarasına hakim kotta bulunacak restoranlarda ayrıca teras alanlarına yer verildi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Saathane Meydanı’nın dönüşümünün devam ettiğini belirterek, “Hayata geçirdiğimiz proje ile tarihi dokusunu koruduğumuz alandaki çalışmalarımız devam ediyor. Tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından 5 katlı hizmet binamızın yıkımına başladık. Ekipler kontrollü bir şekilde, tüm güvenlik önlemlerini alarak çalışmaları yürütüyor. Yıkım tamamlanır tamamlanmaz orada Saathane Meydanı’na yakışan çok şık ve estetik ticaret merkezinin inşaatına başlayacağız. Altına da otopark yaparak bölgedeki parklanma sıkıntısını da gideceğiz. Uyguladığımız vizyoner proje ile tarihi dokusu korunan Saathane Meydanı’nın cazibesi artıyor, alanda turizm anlamında yeni bir konsept oluşturduk. Bu dönüşümün olumlu etkilerini görüyoruz görmeye de devam edeceğiz” dedi.