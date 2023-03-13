Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan belediye hamamı inşaatında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 46’ya ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi, İlkadım’daki eski belediye hamamını yeniden inşa ediyor. İnşaat çalışmalarının hızla sürdüğü projede yüzme havuzu, sauna, buhar odaları, masaj odaları ile otopark yer alıyor. Yapımı hızla devam eden ve inşaatı 450 gün sürecek olan hamamın Haziran 2023’te hizmete açılması planlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, proje inşaat alanında gelinen son durum hakkında bilgi aldı. Daha modern ve tarihi dokusu korunarak bir hamam inşa ettiklerini ifade eden Başkan Demir, “Bu projeyi çok önemsiyoruz. Hamam kültürü bizim geleneğimizin bir parçası. Buradaki tarihi dokuyu koruyarak Belediye Hamamını yeniden inşa ediyoruz. Daha modern bir tarzla hizmet verecek bir hamam olacak. İçerisinde yüzme havuzu, sauna, buhar odaları, masaj odaları her detay bu şehrin insanına özel olarak tasarlandı. İnşaat çalışmalarımız hızla sürüyor. Şu anda projede fiziki gerçekleşme yüzde 46. İnşallah bu projeyi yakında hizmete açacağız” dedi.