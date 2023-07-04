Belediye Hamamı inşaatının yüzde 50’lik kısmının tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, içinde yüzme havuzu, sauna, buhar odaları ve masaj odalarının yer alacağını projede her detayın özel olarak tasarlandığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesindeki yıkılan eski Belediye Hamamı’nın yerine de yenisini inşa ediyor. 1242 metrekare alan üzerine inşa edilen ve içerisinde yüzme havuzu, sauna, buhar ve masaj odalarının bulunacağı hamamda inşaat çalışmalarının yüzde 50’si bitti.

Çok modern bir proje

Belediye Hamamı için çok modern bir proje hazırlandığını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu projeyi çok önemsiyoruz. Hamam kültürü bizim geleneğimizin bir parçası. Buradaki tarihi dokuyu koruyarak Belediye Hamamı’nı yeniden inşa ediyoruz. Daha modern bir tarzla hizmet verecek bir hamam olacak. İçerisinde yüzme havuzu, sauna, buhar odaları, masaj odaları her detay bu şehrin insanına özel olarak tasarlandı. İnşaat çalışmalarımız hızla sürüyor. Şuan inşaatın yüzde 50’lik kısmı tamamlandı” dedi.

"Hizmete girmesini bekliyoruz"

Belediye Hamamı inşaatının tamamlanmasını vatandaşlar da heyecanla bekliyor. İnşaatın bir an evvel bitirilip hamamın faaliyete geçmesini beklediklerini söyleyen Hüseyin Gökmen, "Şehrimiz ve bu bölge için güzel bir proje. Eski hali kötüydü şimdi aynı yerde modern bir hamam inşa ediliyor. Biz de bir an evvel hizmete girmesini bekliyoruz. Proje için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.