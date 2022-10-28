Türkiye’de ilk ve tek olarak belediye bünyesinde hizmet veren Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri, Belediye Başkanı Alim Işık’ın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Türkiye’de ilk ve tek olarak belediye bünyesinde hizmet veren Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri, Belediye Başkanı Alim Işık’ın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın göreve gelmesiyle hizmete giren ve Türkiye’de tek olan Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi’nin öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte makamında ziyaret ettikleri Başkan Işık’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk tişörtleriyle Başkan Işık’ı ziyaret eden minikler, ‘Yaşasın Cumhuriyet’ dedi.

Minik öğrencilerin ziyaretinden çok memnun olduğunu ifade eden Başkan Işık, “Tüm çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.