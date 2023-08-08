Marmaris Belediyesi, bir ilke imza atarak amatör genç yetenekler için ses kayıt stüdyosu kurdu. Stüdyoda prova yapan liseli gençlere sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gençlere başarılar diledi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, müzikle uğraşan gençlerden gelen ses kayıt stüdyosu talebine kayıtsız kalmadı, Pazaryeri’nin üst katında yer alan odalardan birinin ses kayıt stüdyosuna çevrilmesi yönünde talimat verdi. Odanın ses izolasyonu yapılarak, hem vokal hem de enstrümanlara uygun bir stüdyo hayata geçirildi. Stüdyo içerisine mikrofonlar, akustik panel ve ses izolasyon köpükleri yerleştirildi. Bir süredir yürütülen çalışmayla tamamlanan ses kayıt stüdyosu hem amatör genç müzisyenlerin hem de yerel sanatçıların hizmetine sunuldu.

Başkandan prova yapan gençlere sürpriz

Liseli gençlerden oluşan Karşı Sokak grubu stüdyoda prova yaparken Başkan Mehmet Oktay’ın sürpriziyle karşılaştı. Başkan Oktay’ı karşılarında görünce şaşıran grup üyeleri, sohbetin ardından provalarına devam etti. Önceki gün 82 yaşında hayata gözlerini yuman Erkin Koray’dan şarkılar seslendiren Karşı Sokak grubu kendi bestelerini de Başkan Oktay’a dinletti. Zaman zaman Başkan Oktay da onlara eşlik etti.

“Gençlerin geleceğine katkı sunuyoruz”

Genç yeteneklere fayda sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını kaydeden Başkan Oktay, “Arkadaşlarımızın bizden böyle bir talebi oldu. Bizler de normal şartlarda para vererek kullanabildikleri stüdyoyu kendi imkanlarımızla donatarak hem gençlerin hem de yerelde müzik yapan herkesin hizmetine sunduk. Umarız onlara katkımız olur, burada güzel deneyimler yaşarlar” şeklinde konuştu.

“Öğrenci bütçemizi aşıyordu”

Başkan Mehmet Oktay’a teşekkür eden gençler ise böyle bir yere ihtiyaç duyduklarını belirterek “Yerler var ama öğrenci bütçesini aşıyor. Burası bizim için bulunmaz bir imkan sunuyor. Gençlik grupları olarak daha önce de belediyenin çeşitli etkinliklerinde sahne almıştık. Sürekli olarak bizi desteklemeleri hepimizi mutlu ediyor” dediler. Ses kayıt stüdyosunu kullanmak isteyenler Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurabilecek.