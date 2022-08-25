Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi tatile erişemeyen gençler için etkinlik düzenledi, katılımcılar doyasıya eğlendi.

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi tatile erişemeyen gençler için etkinlik düzenledi, katılımcılar doyasıya eğlendi.

Yenişehir Belediyesi tatil imkanı bulamayan ve kenttin yaz sıcaklarından bunalan gençler için etkinlik düzenledi. Etkinliğe başvuran gençler, toplanıp belediyenin piknik alanına götürüldü. Etkinlikle birlikte destek veren AFAD, itfaiye, emniyet, Kızılay ve Yeşilay gibi diğer kurumlarda burada gençlere alanlarında eğitim desteği sundu.

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip şehirlerinden biriyiz diyen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikci, hemen hemen ilçe nüfusunun yüzde 50’si genç nüfustan oluştuğunu söyledi. Yenişehir Belediyesi olarak hizmetlerinin en temel merkezine gençleri oturttuklarını ifade eden Beşikci, “Hayatın hiçbir alanında gençlerimizi ihmal etmiyoruz. Spordan, sanata, kültürden, eğitime birçok farklı alanda gençlerimize yönelik hizmetlerimiz var. Bu yaz tatili döneminde de 50’şerlik gruplar halinde iki gece üç gün süren periyotlar şeklinde gençlerimizi fidanlık tesislerinde doğal bir ortamda kampa dahil ettik. İlçemizde gençlerden de çok yoğun bir başvuru oldu” dedi.

Beşikci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özelikle Diyarbakır sıcaklarında yaz dönemini gençlerin sporla, sanatla, eğitimle, kültürle birçok farklı etkinlikle hem eğelenerek, hem arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirerek, hem de spor ve sanatla yaz tatili döneminde bünyelerini maneviyatla kuvvetlendirerek güzel bir etkinlik döneminden geçiriyorlar. Etkinlik süresince AFAD, itfaiye, Emniyet Müdürlüğümüzün Siber Daire Başkanlığı, Yeşilay’ımız, Kızılay’ımız gibi farklı kurumlarımız alanlarıyla ilgili eğlenceli etkinliklerle görev alanlarındaki konuları anlatmaya ve öğretmeye çalışıyorlar. Başvuru yapan genç kardeşlerime, güvenip gönderen kıymetli ailelerine, bizlere destekleriyle yalnız bırakmayan kurumlarımıza, personellerine teşekkür ediyorum.”