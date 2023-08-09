Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak için belediyenin yürüttüğü çalışmaları inceledi.

Önümüzdeki günlerde açılması planlanan Kütahya Şehir Hastanesine ulaşımın rahatlatılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi, Eken Paşa Caddesinin genişletilmesi ve daha kullanılabilir hale getirilmesini için mesaisine devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Şehir Hastanesi’ne kesintisiz ve rahat ulaşımı sağlamak için Kütahya Belediyesi olarak gereken çalışmaların yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini söyledi.