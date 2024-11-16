Bodrum Belediyesi ekipleri, kent genelinde etkili olan sağanak yağışlarda meydana gelebilecek olumsuzlukları engellemek amacıyla saha çalışmaları gerçekleştiriyor.

16 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışlar nedeniyle ekipler, olumsuz durum yaşanabilecek alanlarda nöbet tutuyor. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci koordinasyonunda yapılan çalışmalarda ekipler, mazgallarda ve dere yataklarında temizlik çalışmaları gerçekleştirirken su akışını sağlayarak taşma ve su baskınlarının önüne geçmeye çalışıyor. İş makineleri ve personelleri ile teyakkuz halinde olan belediye ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer kurumlarla koordineli şekilde çalışmalar yürütüyor. Ekipler, kanal açma araçları ve kepçelerle gerekli görülen bölgelere müdahalede bulunuyor.

Yarımadanın her bölgesinde Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Afet İşleri, Zabıta ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü saha sorumluları iletişim halinde koordinasyonu sağlıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü yağışlardan etkilenen ev ve işletmelere destek olurken Zabıta ekipleri ise düzenli devriye gerçekleştirerek risk taşıyan ve müdahale edilmesi gereken yerleri tespit ediyor. Bodrum Belediyesi Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleri ise vatandaşlarla iletişim kurarak ihtiyaç ve talepleri ilgili müdürlüklere ivedi olarak iletiyor.