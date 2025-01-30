Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği gece denetimlerinde usulsüz gıda satışı yapan iş yerlerini tespit ederek yasal işlem uyguladı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde kurulan Gıda Denetim Koordinasyonu, işletmelere yönelik denetimler yaparak halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş yerlerine gece denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan son denetimlerde, pişirilmiş ancak satılmadığı için dolaba konulmuş ve müşteri talep ettiğinde ısıtılarak tekrar servis edilen dilimlenmiş ve paketlenmiş et, tavuk döner ile bütün piliçler tespit edildi. Tespit edilen tüm sağlıksız ürünler imha edilerek sorumlu işletmeler hakkında yasal işlemler uygulandı.

Ayrıca Yenişehir, Kayapınar ve Sur Belediyesi ekipleri de marketlere yönelik denetimlerini artırdı. Sur Belediyesi tarafından yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı yaptıkları tespit edilen 16 iş yerine yasal işlem uygulandı.

Cezalar artacak

Yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Vahap Saçaklı, halk sağlığını korumak amacıyla özellikle gece denetimlerini sıkılaştırdıklarını vurgulayarak, gıda zehirlenmesine yol açabilecek hileli gıda satışı yapan işletmelerin üzerine kararlılıkla gideceklerini belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak konuya çok hassas yaklaştıklarını ifade eden Saçaklı, kesilen ceza miktarlarının artırılması yönünde karar alınacağını ve Diyarbakır’da bu tür sağlıksız uygulamalara kesinlikle izin vermeyeceklerini aktardı.

Vatandaşlara, özellikle döner gibi hızlı tüketim gıdalarını alırken dikkatli olmaları çağrısında bulunan Saçaklı, kent merkezi ve kırsal ilçelerde gıda denetimlerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.