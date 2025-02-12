Ardahan Belediyesi Fen işleri müdürlüğü ekipleri, son yılların en sert kış havasının hüküm sürdüğü il genelinde yayaların ve sürücülerin gündelik yaşamını olumsuz etkileyen kaldırım ve caddelerdeki buzlanma sorununa karşı harekete geçti.

İş makineleri ve belediye işçilerinin şehir merkezinde birlikte yürüttüğü hummalı buz temizliği çalışmaları kesintisiz devam ederken, vatandaşlar termometreleri çatlatan kuru soğuklara rağmen gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Yapılan çalışmalarla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Faruk Demir, ’’Esnafımızdan ricamız, herkes kendi dükkânının önünü temizlesin. Uzun bir süredir müthiş bir soğukla mücadele ediyoruz. Günlük yaşama olumsuz anlamda tesir eden bu dondurucu soğuklar dolayısıyla oluşan buzlanma, hem yayalar hem de araçlar için büyük tehlike oluşturuyor. Belediye olarak biz tüm şehirde temizlik çalışmalarını sürdürürken, esnafımızdan da bu konuda destek bekliyoruz’’ dedi.