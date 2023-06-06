Nevşehir’de etkili olan sağanak yağış ve sonrasında belediye ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü.

Nevşehir il merkezinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış; bazı mahallelerdeki yollarda ve az sayıdaki ev ve işyerinde su baskınlarına neden oldu. Yağış ile birlikte teyakkuza geçen belediye ekipleri, ana arterlerde ve mahallelerde harekete geçti. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yağıştan olumsuz etkilenen 2000 Evler ve Güzelyurt Mahallelerindeki bazı ev ve işyerlerinde su çekme işlemini sürdürürken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de yağış sonrası yollardaki çamurları temizledi. Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri ise özellikle ana arterlerde bulunan mazgalları açık tutabilmek için yoğun çaba sarf etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; “Son günlerde şehrimizde ciddi bir yağış görülmekte. Bugün sadece 35 dakika içerisinde bazı mahallelerimizde metrekareye 40 kilo yağış düştü. Böylesine yüksek bir yağış miktarı karşısında zaman zaman alınan tedbirler ne yazık ki yeterli olmayabiliyor. Gün boyu tüm ekiplerimizle sahadaydık. Bazı mahallelerimizde, az sayıda da olsa bazı apartmanların zemin katında bulunan ev ve işyerlerinde küçük çaplı su baskınları meydana geldi. Ekiplerimiz anında bu bölgelere müdahale etti. Belediye olarak bir yandan sahada çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da bundan sonraki dönem için alabileceğimiz tedbirlere yönelik kalıcı çözümler üretiyoruz" dedi.