Ardahan Belediye ekipleri haşerelere yönelik park ve bahçelerde ilaçlama çalışması yaptı

Ardahan Belediye ekipleri haşerelere yönelik park ve bahçelerde ilaçlama çalışması yaptı

Yaz ayları ile birlikte park ve bahçelerde bakım çalışmaları yürüten Ardahan Belediyesi ekipleri, şimdi de rekor derecelere ulaşan sıcaklıklar dolayısıyla ağaçlar ile yeşil alanlarda çoğalan haşerata yönelik mücadele başlattı. Yapılan yoğun ilaçlama ile uçkun haşere ve vektörün olumsuz etkilerinin önüne geçildi.

Belediyeye bağlı ARBEL şirketi bünyesindeki Park ve Bahçelerden sorumlu ekipler, Milli Egemenlik, Abdullah Gül ve diğer parklardaki bitki haşeratına, ağaç ve yaprak böcekleri ile kenelere karşı etkin bir ilaçlama yaptı. Saatler süren ilaçlama çalışmaları ile ağaçların ve yeşil alanların bit, sinek, kene ve istenmeyen diğer zararlı haşeratın yuvası olması engellendi.