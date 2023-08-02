Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri konteyner kentlerde ilaçlama yapıyor.

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri konteyner kentlerde yaşayan depremzede vatandaşların sağlığını korumak adına ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütüyor. Havaların ısınması ile beraber haşere ile mücadele eden ekipler, yaşanabilecek salgın hastalıklara karşı önlem almak için konteyner kentleri, periyodik aralıklarla ilaçlayarak, dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca konteyner kentlerde bulunan çocuk oyun parkları, konteynerlerin çevreleri ve toplu kullanım alanları da dezenfekte ediliyor.