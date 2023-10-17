Kahramanmaraş’ta belediye ekipleri çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için çevreye rastgele bırakılan hafriyat atıklarını da bir bir temizliyor.

Şehir genelinde alt ve üstyapı imalatlarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da ev ve iş yerlerinin tadilatı esnasında oluşan ve çevreye rastgele bırakılan inşaat atıklarının temizlenmesi noktasında çalışmalarına devam ediyor.

Mahalle ve sokaklarda detaylı bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalarla, çevreye bırakılan molozları iş makineleriyle bulundukları yerden alarak hafriyat döküm sahasına nakleden ekipler, odun ambarlarını da inşaat atıklarından temizliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; kent estetiğinin sağlanması, insan sağlığına zararlı atıkların bertaraf edilmesi, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi noktasında çalışmaların artarak sürdüğü belirtildi.