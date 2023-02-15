Amasya Belediyesi’nde oluşturulan ekipler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkıma ve binlerce ölüme yol açtığı 10 ilden Amasya’ya gelen depremzedeleri yerleştikleri yurt ile evlerde ziyaret edip belirlenen ihtiyaçlarını sağlamaya çalışıyor.

Amasya Belediyesi’nde oluşturulan ekipler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkıma ve binlerce ölüme yol açtığı 10 ilden Amasya’ya gelen depremzedeleri yerleştikleri yurt ile evlerde ziyaret edip belirlenen ihtiyaçlarını sağlamaya çalışıyor.

Yöneticiler, meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye personelinden oluşan 20 farklı ekip, KYK yurtları ve evlere yerleştirilen depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Acil temin edilecek ihtiyaçlarını sorup tespit yaptılar.

Yaraları sarmak için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Amasya Belediye Başkanvekili Ahmet Çoban, “Belediye Başkanımız Mehmet Sarı’nın öncülüğünde duyarlı ve hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla toplanan 48 yardım tırını bölgeye göndererek depremzedelerimizin yanında olduk. Bunun yanında yaşam alanlarını, eşyalarını kaybeden ve Amasya’mıza yerleştirilen depremzedelerimizi belediyemiz personelinden oluşan 20 farklı ekiple ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulunduğumuz depremzedelerimizin acil ihtiyaçlarını tespit ettik. Rabbim böyle bir acıyı ve afeti bir daha yaşatmasın” diye konuştu.

Depremzedelerin artık Amasyalıların misafiri değil baştacı olduğunu vurguladıklarına değinen Çoban, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.