Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcakların her geçen gün arttığı kentte su ve kanalizasyon arızalarını gidermeye devam ediyor.

Coğrafi yapısı nedeniyle toprak kaymalarının sık sık meydana geldiği kentte, belediye ekipleri sıcak havada mesai gözetmeksizin içme suyu ve kanalizasyon patlaklarının önüne geçmek için çaba harcıyor. Yapılan 4 günlük çalışma sonucunda Merzan Mahallesi’nin içme suyu ihtiyacını sağlayan şebeke arızası giderilerek mahalleye yeniden su akışı sağlandı.

Hakkari-Van kara yolu üzerindeki bir aileye ait su şebekesinin patlaması sonucu istinat duvarının zarar görmesi üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler, güneşin altında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir hafta içerisinde 32’ye yakın arızayı gideren ekipler, mesai gözetmek sizin çalışmalarına devam ediyor.