Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu 11 ayrı su ve kanalizasyon arızasına müdahale etti.

Hakkari’de bölgenin yapısı nedeniyle meydana gelen toprak kaymaları yer altı hatların zaman zaman hasar görmesine neden oluyor. Su ve arıza ekibi hafta sonu 6 ayrı içme suyu arızasına müdahale ederken, kanalizasyon ekibi ise 5 ayrı noktada meydana gelen tıkanmaları giderdi. Hafta sonları da yoğun bir mesai harcayan belediye ekipleri, halkın sıkıntı yaşamaması için büyük çaba sarf ediyor.

Bölgenin yapısı nedeniyle meydana gelen toprak kaymalarının yeraltı hatlarına zarar verdiğini belirten ekipler, vatandaşın mağdur olmaması için meydana gelen arızalarla mücadeleye devam ettiklerini söylediler.