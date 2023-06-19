Play-off şampiyonu olarak 2.Lig’e yükselen Belediye Derincespor kent meydanında vatandaşlarla birlikte şampiyonluk kutlaması yaptı. Kulübü devralan yönetimin söz sahibi olduğu kutlamada eski başkan Ahmet Güntepe sahneye çıkmadı.

TFF 3.Lig 1.Grup’ta play-off şampiyonu olarak 2.Lig’e yükselen Belediye Derincespor, kupayı kent meydanında halkla birlikte kutladı. Kutlama programı kulüp tesislerinden kent meydanına yapılan arabalı konvoyla başladı. Konvoyla eş zamanlı olarak kent meydanında Grup Anka’nın takım için seslendirdiği marşlar hep bir ağızdan söylendi. Onlarca araçlık konvoyla ilçe sokaklarında halkı selamlayan ve kupa mutluluğunu paylaşan futbolcular, teknik ekibin bir bölümü ve yöneticiler ardından kutlama alanına girerken kurban kesip dualar etti. Teknik direktör olarak şampiyonlukta emeği olan Hamza Mutlu ve Murat Soner Başak ise kutlamalara katılmadı.

Murat Subaşı: "Kupayı Derincelilere armağan ediyoruz"

Ardından sahneye davet edilen kulübün yeni başkanı Murat Subaşı şampiyonluğun kolay gelmediği için kıymetli olduğunu vurguladı. Subaşı, “Derinceliler adına bu kupa mücadelesini verdik. Allah da bize nasip etti. Büyük bütçeli il takımların içinde, cüzi bütçelerle, kamu kaynaklarını en az şekilde kullanarak kazandığımız bu kupayı Derincelilere armağan ediyoruz” şeklinde konuştu.

Erdinç Şehit: "Gerçek kahraman futbolculardır"

Kulübün şirketleşmesinden sonra devralan ekipte ikinci başkan olarak görev alan menajer Erdinç Şehit, kulübü devralma sürecini özetlediği konuşmasında, "14 şubatta başlayan bir hikaye bu. 40 yıllık menajerlik hayatımda Derincespor Kulübü’nün yeri bir başka. Bu önemli bir hikaye. Bu hikayede bundan sonra da bütün belediye halkı ve belediye başkanımızla birlikte güzel şeyler göreceğiz. Çok mutluyum. Birinci günden beri bu takımın çıkacağını söylüyorum. Bu bir inanç meselesidir ve inanmak başarmanın yarısıdır. Yıllardır bu işi yapıyorum. Bu gençlere çok inandım. Biz sadece işin dışarıdan kısmını hallettik. Ama gerçek kahramanlar futbolcu kardeşlerimizdir. Derincespor bundan sonra yere sağlam basacak, Derinceli futbolcular çıkaracak. Gençleri Türk futboluna kazandırmak için daha fazla süre almasına dair hepinize söz veriyorum. Bunun için gerekli olan tesisleri de başkanımızla birlikte koordine ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Zeki Aygün: "Özel sektörün devralması önemliydi"

Kulübün şirketleşerek satılmasından dolayı memnun olduğunu kelimelere döken Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise "4 yıldan beri kamu sırtında taşımaya çalıştığımız bu takımı özel sektörün devralması hukuken de, ahlaken de önemliydi. Profesyonel futbolu yönetmek kamunun işi değil. Bunu açıklamak istiyorum. 3.ligde gösterilen başarıyı inşallah ikinci ligde de göstereceğiz. Bundan da eminiz. Çünkü emin ellerde olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Ahmet Güntepe sahneye çıkmadı

Derince Kaymakamı Meftun Dallı, kulübün yeni başkan ve yöneticileri ile ekonomik kriz sürecinde takımın dağılmasına izin vermeyen ve sık sık destek göremediklerinden sitem eden kulübün eski başkanı Ahmet Güntepe sahneye davet edildi. Ancak programın başından itibaren hiç söz hakkı tanınmayan, şampiyonluğun mimarlarından Ahmet Güntepe sahneye çıkmayı reddetti. Yöneticilere tek tek plaketle teşekkür edildi. Ardından futbolcular sahneye davet edildi ve play-off şampiyonluğu kupası bir kez de Derincelilerle birlikte coşkuyla havaya kaldırıldı.